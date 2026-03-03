CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Eminönü’nde tramvay raydan çıktı
Yaşam Eminönü’nde tramvay raydan çıktı
ABD'den kritik tahliye kararı ve İran'a yönelik yeni cephe planı
Gündem ABD'den kritik tahliye kararı ve İran'a yönelik yeni cephe planı
İsrail’den Tahran ve Beyrut’a eş zamanlı operasyon
Gündem İsrail’den Tahran ve Beyrut’a eş zamanlı operasyon
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi
Yaşam Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi
İran’ın Hürmüz kozu ve Çin’in gizli desteği ifşa oldu!
Gündem İran’ın Hürmüz kozu ve Çin’in gizli desteği ifşa oldu!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Şubat ayı enflasyonu belli oldu: TÜİK duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği şubat ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre şubat enflasyonu yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 oldu.

Gündemden Videolar

ABD’den İran’a Umman Körfezi üzerinden gözdağı
ABD’den İran’a Umman Körfezi üzerinden gözdağı
Türkiye-İran sınırında ne oluyor? Göç dalgası iddialarına son nokta koyuldu!
Türkiye-İran sınırında ne oluyor? Göç dalgası iddialarına son nokta koyuldu!
İsrail savaş uçağı İran füzesinden son anda kaçtı!
İsrail savaş uçağı İran füzesinden son anda kaçtı!
CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür
CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür
Trump’ın İran planı çöktü: Ne rejim değişti ne direnç kırıldı!
Trump’ın İran planı çöktü: Ne rejim değişti ne direnç kırıldı!
İstanbul'da yeni nesil suç örgütüne operasyon
İstanbul'da yeni nesil suç örgütüne operasyon
Trump’ın İran hesabı tutmadı: Netanyahu’nun "harekat matrisi" çöktü
Trump’ın İran hesabı tutmadı: Netanyahu’nun "harekat matrisi" çöktü