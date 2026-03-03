Şubat ayı enflasyonu belli oldu: TÜİK duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği şubat ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre şubat enflasyonu yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 oldu.