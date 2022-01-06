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Stajyere yeni maaş! Devlet katkısı ne kadar? Nasıl hesaplanıyor?

A Haber
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Giriş: 06.01.2022 09:57
Gençlere iş hayatına başlamadan önce büyük deneyim fırsatı yaratan stajlar, yüzbinlerce öğrenci için aynı zamanda gelir kapısı oldu. İşletmelerde staj yapan üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj ücreti de asgari ücretle birlikte arttı. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda 1275 lira harçlık alacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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