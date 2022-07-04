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Stajyer maaşları kaç para? Stajyer maaşlarına zam geldi mi?

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 12:28
Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası milyonlarca vatandaşın gelirinde artış yaşandı. İşletmelerde staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de asgari ücretle birlikte zamlanmış oldu. Zamlı stajyer maaşı bin 650 TL oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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