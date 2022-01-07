07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları SSK ve BAĞKUR emeklisi zam oranı kaç oldu? Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşte sorularla yeni maaş rehberi

SSK ve BAĞKUR emeklisi zam oranı kaç oldu? Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşte sorularla yeni maaş rehberi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2022 10:05
Milyonlarca vatandaş yeni yılda maaşlardaki zammı merak ediyor. Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşçilerin asgari ücreti ne zaman yatacak? Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? Kıdem tazminatı artırıldı mı? Farklı rakamlar var nasıl hesaplanıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Nebati’den iş dünyası ile önemli toplantı
Bakan Nebati'den iş dünyası ile önemli toplantı
Halka negatif yönde bilgi veriyor
"Halka negatif yönde bilgi veriyor"
İşte sorularla yeni maaş rehberi
İşte sorularla yeni maaş rehberi
Stokçular ağır para cezası
Stokçular ağır para cezası
Hızlı tren hattının yüzde 50’si tamamlandı
Hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı
İstanbul’a ihanet! Şimdi ne olacak?
İstanbul'a ihanet! Şimdi ne olacak?
Emekli maaşları nasıl hesaplanacak?
Emekli maaşları nasıl hesaplanacak?
Stajyere yeni maaş!
Stajyere yeni maaş!
TIR trafiğinde yoğunluk!
TIR trafiğinde yoğunluk!
İhracatçılarla kritik zirve!
İhracatçılarla kritik zirve!
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümü!
Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü!
Fitch’ten İzmir Büyükşehir’e uyarı
Fitch'ten İzmir Büyükşehir'e uyarı
Daha Fazla Video Göster