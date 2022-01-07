07 Ocak 2022, Cuma
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SSK ve BAĞKUR emeklisi zam oranı kaç oldu? Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşte sorularla yeni maaş rehberi
Milyonlarca vatandaş yeni yılda maaşlardaki zammı merak ediyor. Emeklilerin yeni maaşları ne zaman ödenecek? İşçilerin asgari ücreti ne zaman yatacak? Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? Kıdem tazminatı artırıldı mı? Farklı rakamlar var nasıl hesaplanıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.