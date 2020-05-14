Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi |Video

Son dakika haberi... Yeni sigara fiyatları belli oldu. Sigara ve tütün ürünlerinde vergi tutarlarının artırılmasının ardından hangi sigaralara zam geleceği merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.4569'a çıktı. Buna göre, ucuz sigara 2 TL zamlandı. Peki, zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaralara zam geldi? İşte 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi...

Son dakika haberi... Yeni sigara fiyatları belli oldu. Sigara ve tütün ürünlerinde vergi tutarlarının artırılmasının ardından hangi sigaralara zam geleceği merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.4569'a çıktı. Buna göre, ucuz sigara 2 TL zamlandı. Peki, zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaralara zam geldi? İşte 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi...

Sigaraya zam var mı? Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi tutarına zam yapılmasının ardından sigara zammı iddiaları güçlendi. Sigara kullanan vatandaşlar sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. 13 Mayıs güncel sigara fiyat listesi merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan büyük sigara zammından sonra bu yıl sigaraya herhangi bir zam yapılmamıştı. Temmuz ayında zam yapılacağı öngörülüyordu. Ancak bu sürpriz karara göre; paket başına zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

PAKET BAŞINA 9,13 TL VERGİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı.

Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaralara paket başına 1-2 TL arasında zam yapılması bekleniyor. Güncel listeler henüz yayınlanmadı. Yeni fiyatlar belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Son yayımlanan listeye göre sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,50 TL

L&M Mode: 14 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 12 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Violet Menthol – Slims: 15 TL

Winner Slims – Family: 13 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL

HD Blue Slims – Family: 12,50 TL

HD Katkısız RED: 12 TL

HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL

President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL

President Queen Size Family: 11,50 TL

Vigor: 12 TL

Point Blue: 11,50 TL

Medley: 11,50 TL

MMC: 12 TL

Hazar: 11 TL