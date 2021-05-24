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Son dakika: Türkiye’nin altın rezervi ne kadar? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber’de açıkladı: Altın kaynağı 1200 tona ulaştı

A Haber
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Giriş: 24.05.2021 13:29
Güncelleme:24.05.2021 13:33
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez Türkiye'nin altın rezerviyle ilgili bilgiler verdi. Bakan Dönmez, "15-20 yıl öncesinde altın üretimimiz ülkede sıfır mertebesinde, kilolar mertebesindeydi. Doğrudan altın üzerine maden sahamız yoktu. Gümüş üretirken ortaya çıkan altını değerlendiriyorduk. Yeni sahalar keşfettik. Bugün itibariyle altın kaynağı 1200 ton 1175 tonlara ulaşmış durumda. Altın üretiminde geçtiğimiz yıl rekor kırdık. Geçtiğimiz yıl altında 200 ton ithalat yaptık bu da rekor." ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, "Dünyada 23. Sıradayız, hedefimiz ilk 10’a girmek" dedi.
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