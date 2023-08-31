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Son dakika | Türk ekonomisinde büyüme hız kesmedi! Dünya devlerini geride bıraktık! İkinci çeyrek rakamları açıklandı.

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 10:39
Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme gerçekleştirdi. Büyüme rakamlarını A Haber’de değerlendiren A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, “Büyüme rakamı oldukça iyi geldi. Bilindiği gibi Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden bahsediyoruz. Şubat ayında depremi yaşadık ve etkilerini daha fazla gördüğümüz bir süreç yaşadık. Bu nedenle Türkiye’nin bu ortamda oldukça iyi bir büyüme gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 12. çeyrektir Türkiye büyüme gösteriyor.” dedi.
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