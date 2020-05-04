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TOKİ’den yüzde 20 indirim kampanyası! Dev fırsat için son 48 saat

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04.05.2020
TOKİ'den vatandaşlara güzel bir haber geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 20 oranında indirim yapılacak. Kampanyaya başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak. İndirimden faydalanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. İndirim kampanyasının detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı…
TOKİ indirim kampanyası 2020 | TOKİ indirim kampanyasında tarih belli oldu TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2020 | TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA TARİH BELLİ OLDU
TOKİ indirim kampanyası 2020 | TOKİ indirim kampanyasında tarih belli oldu | Video TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2020 | TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA TARİH BELLİ OLDU | VİDEO

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