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TOKİ indirim kampanyası 2020 | TOKİ indirim kampanyasında tarih belli oldu

Her yıl binlerce kişiyi kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ'den bir güzel haber daha. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak. İşte 2020 yılı TOKİ indirim kampanyasının detayları...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 13:15
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TOKİ indirim kampanyası 2020 | TOKİ indirim kampanyasında tarih belli oldu

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

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TOKİ indirim kampanyası 2020 | TOKİ indirim kampanyasında tarih belli oldu

Yüzde 20 indirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

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TOKİ indirim kampanyası 2020 | TOKİ indirim kampanyasında tarih belli oldu

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

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TOKİ indirim kampanyası 2020 | TOKİ indirim kampanyasında tarih belli oldu

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 6 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde ilgili bankaya başvurabilecek.

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TOKİ indirim kampanyası 2020 | TOKİ indirim kampanyasında tarih belli oldu

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanılamayacak.