TOKİ indirim kampanyası 2020 | TOKİ indirim kampanyasında tarih belli oldu

Her yıl binlerce kişiyi kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ'den bir güzel haber daha. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak. İşte 2020 yılı TOKİ indirim kampanyasının detayları...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 13:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL