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Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! Esnafa 4 koldan destek! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 05.04.2021 09:52
Güncelleme:05.04.2021 10:00
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele döneminde esnafa 4 önemli destek devam ediyor. Kira ve hibe desteği, kafe ve restoranlara nakit desteği ve ciro kaybı desteğinden nasıl faydalanılır? Kimler yararlanacak? Ne ödenecek? Nasıl başvurulacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Esnafa 4 koldan destek ESNAFA 4 KOLDAN DESTEK
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