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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? Piyasalara nasıl yansır? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? Piyasalara nasıl yansır? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 14:46
Güncelleme:18.02.2021 14:48
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısını bugün yaptı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşmanın yapılabileceği belirtildi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Faiz kararı piyasalarda nasıl karşılandı? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantısını bugün yaptı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşmanın yapılabileceği belirtildi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Faiz kararı piyasalarda nasıl karşılandı? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi. Paksoy, "Beklediğimiz gibi rasyonel olan karar geldi" dedi.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
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