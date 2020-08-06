Merkez Bankası piyasalardaki altın ve döviz hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı

Piyasalardaki altın ve döviz (dolar-euro) hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.