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Merkez Bankası piyasalardaki altın ve döviz hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı

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Giriş: 06.08.2020 17:28
Güncelleme:06.08.2020 17:48
Piyasalardaki altın ve döviz (dolar-euro) hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.
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