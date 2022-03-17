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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! MB faizi değiştirmedi! Piyasalara nasıl yansır? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 17.03.2022 14:08
Güncelleme:17.03.2022 14:22
Son dakika faiz kararı haberi… Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu. Peki karar ne anlama geliyor? Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, Ekonomist Belgin Maviş ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Dirican, "Bu savaş döneminde koruma kalkanı seti yapmak istiyorsanız doğru zaman bu zamansa değecek bir şekilde yapmak lazım. Aşağı çekmek fazla iddialı olurdu. En son toplantılarda söyleniyordu. Bir dönemi daha görmemiz lazım. Mart ayında gelecek data bizlere ne olması gerektiğini ifade edecek. Herkesin beklediği oldu." ifadelerini kullandı.
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