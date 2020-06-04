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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 04.06.2020 11:14
Güncelleme:04.06.2020 11:22
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün müjdeyi vermişti. Konutta dev kampanya başladı. Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor. Peki örnek ödeme tablosu nasıl? 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Kampanya hangi illerde olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün müjdeyi vermişti. Konutta dev kampanya başladı. Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor.

Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı SON DAKİKA: KONUTTA DEV KAMPANYA! 400 BİN LİRALIK EVDE ÖDEMELER NASIL OLACAK? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA ANLATTI

Peki örnek ödeme tablosu nasıl? 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Kampanya hangi illerde olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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