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Haberler Galeri Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı

Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün müjdeyi vermişti. Konutta dev kampanya başladı. Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor. Peki örnek ödeme tablosu nasıl? 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Kampanya hangi illerde olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 11:31
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Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı
Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün müjdeyi vermişti. Konutta dev kampanya başladı. Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor.

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Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı
Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı

Peki örnek ödeme tablosu nasıl? 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Kampanya hangi illerde olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı
Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı

*Yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirim

*26 projede uygulanacak

*Kampanya; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli ve Niğde'de olacak.

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Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı
Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı

400 BİN LİRALIK EVDE ÖDEMELER

*Yüzde 10 indirimle fiyat 360 bine inecek.

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Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı
Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı

*360 binin yüzde 5'i yani 18 bin TL peşin ödenecek.