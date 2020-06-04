Son dakika: Konutta dev kampanya! 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün müjdeyi vermişti. Konutta dev kampanya başladı. Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor. Peki örnek ödeme tablosu nasıl? 400 bin liralık evde ödemeler nasıl olacak? Kampanya hangi illerde olacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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