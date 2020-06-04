Son dakika: İkinci el otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat! Kilometre tuzağından sonra şimdi de kapora dolandırıcıları hortladı |Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük destek kredi paketinin ardından ikincil el otomobil piyasasında da hareketlilik arttı. İkinci el araç alacakları bekleyen tehlikeler konusunda ise uzman isim A Haber canlı yayınında dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük destek kredi paketinin ardından ikincil el otomobil piyasasında da hareketlilik arttı. İkinci el araç alacakları bekleyen tehlikeler konusunda ise uzman isim A Haber canlı yayınında dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Tüm Oto Ekspertiz Dernekleri Başkanı Orhan Ağca, "Aracı görmeden kapora vermememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.