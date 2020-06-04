Son dakika: Otomatik vitesli araç satışlarında patlama
Son dakika haberi... Otomatik vitesli otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 yükseldi.
Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 65,52 olan otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 70'e çıktı.
Otomatik vitesli otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 yükseldi.
Mayıs sonunda otomobil pazarının yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan araçlar oluşturdu.
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