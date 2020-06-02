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Sıfır ve ikinci el araç kredisi | Taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?
Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi paketine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Konuttan taşıta, tatilden ihtiyaçlara kadar tüm alanları kapsayan kredi paketinde taşıt kredisi çekecek olanları ilgilendiren önemli detaylar var. Peki, taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?
Giriş Tarihi: 02.06.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 11:24
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