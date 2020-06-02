Sıfır ve ikinci el araç kredisi | Taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?

Hürriyet'in haberine göre; Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanacak.