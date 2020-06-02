02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sıfır ve ikinci el araç kredisi | Taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?

Sıfır ve ikinci el araç kredisi | Taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?

Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi paketine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Konuttan taşıta, tatilden ihtiyaçlara kadar tüm alanları kapsayan kredi paketinde taşıt kredisi çekecek olanları ilgilendiren önemli detaylar var. Peki, taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?

Giriş Tarihi: 02.06.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 11:24
  • 1
  • 48
Sıfır ve ikinci el araç kredisi | Taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?

Koronavirüs pandemisi sürecinde normalleşmeye gidilmesiyle birlikte kamu bankaları tarihi düşük faiz/finansman oranları kredi paketi açıkladılar. Kredi paketinde konut kredi, ,taşıt kredisi, tatil kredisi, ihtiyaç kredisi yer aldı.

  • 2
  • 48
Sıfır ve ikinci el araç kredisi | Taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?

Sıfır taşıt kredisi çekecekler için ise yerli üretim yapan firmaların kampanyaya dahil olacağı belirtildi.

  • 3
  • 48
Sıfır ve ikinci el araç kredisi | Taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?

Hürriyet'in haberine göre; Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanacak.

  • 4
  • 48
Sıfır ve ikinci el araç kredisi | Taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?

Türkiye'de yerli olarak otomobil ve ticari araç üretimi yapan firmalar bulunuyor. Bazı firmaların anlaşma yapacağı beklentisi ise yüksek.

  • 5
  • 48
Sıfır ve ikinci el araç kredisi | Taşıt kredisi kampanyaları hangi araçlara verilir?

İşte yerli üretim yapan binek otomobil markaları...

Fiat