02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları SON DAKİKA I MB Başkanı görevden affını istedi! Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak, adaylar kimler?

SON DAKİKA I MB Başkanı görevden affını istedi! Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak, adaylar kimler?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2024 23:03
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi. Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Gaye Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak, adaylar kimler?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak?
Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak?
İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru geldi!
İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru geldi!
EYT’li ve yeni emekliye zam
EYT’li ve yeni emekliye zam
Borsada yeni kapanış rekoru!
Borsada yeni kapanış rekoru!
Ek zam farkı ne zaman ödenecek?
Ek zam farkı ne zaman ödenecek?
Altın için rekor tahmin!
Altın için rekor tahmin!
Altının seyri ne olacak? Uzman isim A Haber’de
Altının seyri ne olacak? Uzman isim A Haber'de
Borsa İstanbul’da yeni rekor
Borsa İstanbul'da yeni rekor
Ücreti eksik yatırana ceza artacak!
Ücreti eksik yatırana ceza artacak!
FED faiz kararını açıkladı!
FED faiz kararını açıkladı!
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Bakan Şimşek’ten enflasyon ve büyüme açıklaması!
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve büyüme açıklaması!
Daha Fazla Video Göster