02 Şubat 2024, Cuma
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SON DAKİKA I MB Başkanı görevden affını istedi! Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak, adaylar kimler?
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi. Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Gaye Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum" dedi. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak, adaylar kimler?