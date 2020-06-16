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Son dakika: Fazladan alınan para geri alınabilecek! Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber'de anlattı |Video

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Giriş: 16.06.2020 12:58
Güncelleme:16.06.2020 13:21
Son dakika haberi... Kamu bankalarının başlattığı düşük faizli hem konutta hem de otomobilde talepte önemli bir artış söz konusu. Bu artış fırsatçıları da beraberinde getirdi. Tüketici eğer isterse yapmış olduğu fazla ödemeyi geri alabilecek. Geri ödeme nasıl geri alınacak? Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Kamu bankalarının başlattığı düşük faizli hem konutta hem de otomobilde talepte önemli bir artış söz konusu. Bu artış fırsatçıları da beraberinde getirdi. Tüketici eğer isterse yapmış olduğu fazla ödemeyi geri alabilecek. Geri ödeme nasıl geri alınacak? Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

FAZLADAN ÖDENEN PARA GERİ ALINABİLECEK

Ağaoğlu, "Belgelemesi lazım. Ayrıca şunu söyleyeyim otomobilde ve araçlarda 27 Mayıs'tan sonra fiyatını artıran olduysa bu krediden istifade edenler altını çizerek söylüyorum burada bütün görev tüketiciye yani satın alacak kişinin." ifadelerini kullandı.

CEZASI VAR

Ağaoğlu, "Haksız yere alınan parayı geri alabilecekler. Bununla ilgili mevzuatta yeri var. Haksız ticari uygulamanın cezası 10 bin 475 liradır." dedi.

Son dakika: Dolandırıcıların “düşük kredi” oyunu! Nasıl şikayet edilecek? Aydın Ağaoğlu canlı yayında anlattı |Video SON DAKİKA: DOLANDIRICILARIN “DÜŞÜK KREDİ” OYUNU! NASIL ŞİKAYET EDİLECEK? AYDIN AĞAOĞLU CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO

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