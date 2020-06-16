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Son dakika: Fazladan alınan para geri alınabilecek! Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber'de anlattı |Video
Kamu bankalarının başlattığı düşük faizli hem konutta hem de otomobilde talepte önemli bir artış söz konusu. Bu artış fırsatçıları da beraberinde getirdi. Tüketici eğer isterse yapmış olduğu fazla ödemeyi geri alabilecek. Geri ödeme nasıl geri alınacak? Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
FAZLADAN ÖDENEN PARA GERİ ALINABİLECEK
Ağaoğlu, "Belgelemesi lazım. Ayrıca şunu söyleyeyim otomobilde ve araçlarda 27 Mayıs'tan sonra fiyatını artıran olduysa bu krediden istifade edenler altını çizerek söylüyorum burada bütün görev tüketiciye yani satın alacak kişinin." ifadelerini kullandı.
CEZASI VAR
Ağaoğlu, "Haksız yere alınan parayı geri alabilecekler. Bununla ilgili mevzuatta yeri var. Haksız ticari uygulamanın cezası 10 bin 475 liradır." dedi.