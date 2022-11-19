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SON DAKİKA EYT HABERİ | Staj sigortası EYT kapsamında mı? EYT'de yıl ve prim değişecek mi?

A Haber
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Giriş: 19.11.2022 11:24
EYT merakla beklenirken, 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar emeklilik hesabı yapıyor. Peki eksik prim günü olanlar ne yapacak? Eksik primi olup da bunu askerlik ve doğum borçlanması ile tamamlayamayanlar için bir çözüm var. EYT'de tüm merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Çetin Ateş, A Haber canlı yayınında anlattı.
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