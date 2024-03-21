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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika | EPDK duyurdu! Elektrik faturası desteği alanlardan abonelik bedeli alınmayacak

Son dakika | EPDK duyurdu! Elektrik faturası desteği alanlardan abonelik bedeli alınmayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 12:32
Son dakika haberi...EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.
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