01 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Doktorlara ek gösterge müjdesi! Maaşlar zamlandı

Son dakika: Doktorlara ek gösterge müjdesi! Maaşlar zamlandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2021 18:15
Son dakika… Doktorların ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi. Peki, hangi doktoru ne kadar ek gösterge zammına kavuşacak İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce açıkladığı, doktor ve diş hekimlerinin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

HANGİ HEKİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ek gösterge müjdesi! Maaşlar zamlandı
Ek gösterge müjdesi! Maaşlar zamlandı
Doktorların ek göstergesi artıyor! Fahrettin Koca’dan doktorlara müjde
Doktorların ek göstergesi artıyor! Fahrettin Koca’dan doktorlara müjde
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Komisyon toplandı! İşte ilk rakamlar...
Komisyon toplandı! İşte ilk rakamlar...
Asgari ücret: Çok büyük bir artış olacak
Asgari ücret: Çok büyük bir artış olacak
Merkez Bankası’ndan döviz kuruna müdahale
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Altın fiyatları ne olacak? İşte 2 senaryo...
Altın fiyatları ne olacak? İşte 2 senaryo...
İşte faiz-enflasyon teorisinin kaynağı
İşte faiz-enflasyon teorisinin kaynağı
Asgari ücrette flaş gelişme
Asgari ücrette flaş gelişme
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Emekliler her zaman önceliğimiz
"Emekliler her zaman önceliğimiz"
Kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız!
"Kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız!"
Daha Fazla Video Göster