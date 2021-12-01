Son dakika: Doktorlara ek gösterge müjdesi! Maaşlar zamlandı

Son dakika… Doktorların ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi. Peki, hangi doktoru ne kadar ek gösterge zammına kavuşacak İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce açıkladığı, doktor ve diş hekimlerinin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

HANGİ HEKİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.