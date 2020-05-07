Son dakika: Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak! Peki maskeler eczaneler dışında başka nerelerde satılacak? |Video

Yeni tip koronavirüs kapsamında maskeler fahiş fiyatlar ortaya çıkmasın diye satışı yasaklanmış. Devlet vatandaşına ücretsi maske dağıtıma başlamıştı. Normalleş sürecinin ilk aşamasında alınan kararlar kapsamında artık maskeler eczaneler, marketlerden temin edilebilmesi için yasal düzenleme yapıldı. Maskeler için tavan fiyat 1 TL olarak belirlendi. Bu fiyatın üzerinde maske satışı yapan işletmelere ise cezai işlem uygulanacak. Peki 1 liradan fazla fiyata maske satışı yapan işletmeler nereye şikayet edilir?Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber canlı yayınında anlattı.