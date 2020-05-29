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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika! Canlı yayında duyurdu "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu göreve başlıyor" |Video

Son dakika! Canlı yayında duyurdu "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu göreve başlıyor" |Video

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Giriş: 29.05.2020 11:17
Güncelleme:29.05.2020 11:17
A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlayacağını söyledi. Erdem, kur saldırısı oluyor birileri ortaya çıkıyor, Ramazan ayı geliyor birileri ortaya çıkıyor bu fırsatçıların önüne geçilebilmesi için yeni bir kurulun göreve başlayacağını söyledi. Stokçu ve fırsatçılara 500 bin liraya kadar ceza kesilebileceğini söyledi. Peki vatandaşlar bu fırsatçılık ve stokçuluk yapan işletmeleri nereye şikayet edebilecek? Faruk Erdem bu kurulun nasıl çalışacağını ve tüm detayları anlattı.

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturuldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde, "Bu Yönetmeliğin amacı, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir" denildi.

KURUL 13 ÜYEDEN OLUŞACAK

Kurul, Ticaret, Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilgili birim müdürleri, sektör kuruluşları temsilcileri de dahil olmak üzere 13 üyeden oluşacak.

İŞLETMELERE PARA CEZASI KESİLECEK

Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik incelemeleri yaparak gerekli tedbirleri alacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını alacak. Kurul ayrıca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili ilke ve kuralları belirleyecek. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alacak ve uygulanmasını sağlayacak. Şikayet başvurusu dilekçeyle, şikayet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak Bakanlığa ya da il müdürlüğüne yapılabilecek.

ŞİKAYET BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

Şikayet başvurularında; şikayetçinin gerçek kişi olması durumunda adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerine; tüzel kişi olması durumunda ise unvan ve iletişim bilgilerine, şikayete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgiler ve iletişim bilgileri ile mal veya hizmete ilişkin bilgiler ile varsa belge, fotoğraf ve video görüntülerine, yer verilecek.

Son dakika! Canlı yayında duyurdu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu göreve başlıyor |Video
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