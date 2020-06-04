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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika Canlı yayında açıkladı! Milyonlarca emekli ve memura enflasyon zammı geliyor |Video

Son dakika Canlı yayında açıkladı! Milyonlarca emekli ve memura enflasyon zammı geliyor |Video

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Giriş: 04.06.2020 15:01
Güncelleme:04.06.2020 15:30
Son dakika haberi; Milyonlarca memur ve emekliye enflasyon zammı geliyor. Son olarak açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamı ile 5 ayın ortalama enflasyon oranı 4,57'e yükseldi. Bu rakam memur ve emeklilerin 2020 yılının ilk 6 ayında uygulanacak zam oranın gösteriyor. 3 Temmuz tarihinde haziran ayınında enflasyonu eklenince zam oranı netlik kazanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında olası zam oranlarını gösteren tabloyu detaylarıyla anlattı. Peki buna göre temmuz ayında yapılacak olan zamla birlikte 2020 yılı için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar? En düşük emekli (SSK-BağKur) maaşı ne kadar? Memurlara eş-çocuk desteği ne kadar? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatırılacak? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Son dakika haberi; Milyonlarca memur ve emekliye enflasyon zammı geliyor. Son olarak açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamı ile 5 ayın ortalama enflasyon oranı 4,57'e yükseldi. Bu rakam memur ve emeklilerin 2020 yılının ilk 6 ayında uygulanacak zam oranın gösteriyor. 3 Temmuz tarihinde haziran ayınında enflasyonu eklenince zam oranı netlik kazanacak.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında olası zam oranlarını gösteren tabloyu detaylarıyla anlattı. Peki buna göre temmuz ayında yapılacak olan zamla birlikte 2020 yılı için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar? En düşük emekli (SSK-BağKur) maaşı ne kadar? Memurlara eş-çocuk desteği ne kadar? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte yatırılacak? İşte tüm bu soruların yanıtı A Haber ekranında...

*Eşi çalışmayan ve çocuğu olan memurlar için verilen desteği artıyor. Son 5 aydaki enflasyon oranına göre en az 4,57 oranında artan bu desteğin olası temmuz enflasyonu sonrasında biraz daha artması ve bekleniyor. Kesin rakam ise 3 Temmuz sonrası açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamı sonrası belli olacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurban Bayramı için emeklilere verilecek olan 1000 TL'lik emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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