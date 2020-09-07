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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Borsa İstanbul’da beklentiler neler?

Son dakika: Borsa İstanbul’da beklentiler neler?

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Giriş: 07.09.2020 17:28
Güncelleme:07.09.2020 17:29
Son dakika haberi... İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Deriner, Borsa İstanbul’da bankaların defter değerinin oldukça altına geldiğini ifade ederek, “Piyasamızın gerçekten bulunduğu seviye itibariyle insanı alım yapmaya iten bir ucuzlukta olduğunu görüyoruz” dedi. Son dakika haberi... İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Deriner, Borsa İstanbul'da bankaların defter değerinin oldukça altına geldiğini ifade ederek, "Piyasamızın gerçekten bulunduğu seviye itibariyle insanı alım yapmaya iten bir ucuzlukta olduğunu görüyoruz" dedi.
Borsa İstanbul’da beklentiler neler?
Borsa İstanbul’da beklentiler neler?
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