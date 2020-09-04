Boğazlardaki geçiş ücretine dava açıldı. Hali hazırda boğazlardan kazanması gereken rakamın 23 kat daha azını kazanan Türkiye, dava olumlu sonuçlandığı taktirde kazancını 150 milyon dolardan 3,5 milyar dolara çıkarabilecek.

35 yıldır güncellenmeyi bekleyen Boğazlar'daki geçiş ücreti meselesi davalık oldu.

Fava sonuçlanıp fiyatlandırma politikası değişirse Türkiye gemi geçiş ücretlerinden yıllık 3,5 milyar dolar gelir elde edecek.

Boğazlar'daki geçiş ücret politikasının yenilenmesi için bir iş adamı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde 20 Ağustos'ta dava açtı.

Dava dilekçesinde Montrö Anlaşması uyarınca boğaz geçişlerinde tahsil edilen ücretlerin son derece düşük olduğu vurgulandı.

Bu nedenle fiyatlandırma uygulamasının iptali istendi.

Aslında anlaşma ile Türkiye her yıl alması gereken ücretin 23 kat daha azına razı olmak zorunda bırakıldı.

Yani aynı stratejik değere sahip Süveyş Kanalı yıllık 2 milyar dolar Panama Kanalı da yıllık 5 milyar dolar kazanırken, Türkiye yıllık 150 milyon dolar kazanıyor.



Dava dilekçesinde yapılan haksızlık rakamlarla da ortaya konuldu. Buna göre 2019'da toplamda 84 bin 871 geminin boğazlardan, tek yönlü olarak da

41 bin 112 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçiş ücreti esas alındığında yaklaşık 832 milyon lira yani sadece 140 milyon dolar gelir elde edildi.

Ancak Montrö'deki alınması gereken ücretler tablosu uygulansaydı geçen yıl Türkiye'nin kazanacağı miktar 3,3 milyar dolar olacaktı.