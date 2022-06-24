24 Haziran 2022, Cuma
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Son dakika: Asgari ücrete zam olacak mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklamalar
Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız.” ifadelerini kullandı. Asgari ücret konusuna da değinen Vedat Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" diye konuştu.