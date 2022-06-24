24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Asgari ücrete zam olacak mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklamalar

Son dakika: Asgari ücrete zam olacak mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2022 16:22
Güncelleme:24.06.2022 16:24
Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız.” ifadelerini kullandı.  Asgari ücret konusuna da değinen Vedat Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zammı için tarih verdi
Asgari ücret zammı için tarih verdi
GAP önemi ne?
GAP önemi ne?
Bulunan petrol yüksek kalite
Bulunan petrol yüksek kalite
Stokçuların sonu geldi!
Stokçuların sonu geldi!
Memur maaşları ne kadar olacak?
Memur maaşları ne kadar olacak?
Elektronik kantarlar dünya pazarında!
Elektronik kantarlar dünya pazarında!
Topraksız serada üzüm üretimi!
Topraksız serada üzüm üretimi!
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı
Gözler faiz kararında
Gözler faiz kararında
Bakan Nebati’den enflasyon mesajı
Bakan Nebati’den enflasyon mesajı
Artık Mehmetçik için sahada! İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti
Artık Mehmetçik için sahada! İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti
Daha Fazla Video Göster