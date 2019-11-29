Son dakika: Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2020 yılında uygulanması gereken asgari ücret ile ilgili taraflar 2 Aralık Pazartesi günü masaya oturacak. Agari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek için toplanacak. Beş Hükümet temsilcisinin yanı sıra işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ’ten 5, İşveren Sendikaları Konfederasyonundan 5 kişi masada olacak. İlk toplantıda taraflar asgari ücret ile ilgili görüşlerini masaya getirecek. İşçi kesimini bugüne kadar TÜRK-İŞ temsil etti. Ancak bu yıl TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK’in de görüşlerini aktaracak. İşçi kesimi bir işçinin aylık yaşam maliyetinin dikkate alınmasını istiyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu rakamın 2 bin 578 TL olduğunu ve asgari ücretin en az bu kadar olması gerektiğini açıkladı.