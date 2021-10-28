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Son dakika altın fiyatları: Altın almalı mı satmalı mı? İşte en karlı altın...

A Haber
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Giriş: 28.10.2021 14:01
Son dakika altın fiyatları haberi... Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Peki, altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın yatırımı için uygun zaman ne? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? En çok tercih edilen altın ne? Yatırım için en karlı altın hangisi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Altın almalı mı satmalı mı? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

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Altın almalı mı satmalı mı?
Altın almalı mı satmalı mı?
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