10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret kriterleri neler? Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

Son dakika: 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret kriterleri neler? Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2020 09:58
Güncelleme:10.12.2020 10:30
Son dakika haberi... 7 milyon kişinin gözü 2021 asgari ücret zammında. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken vatandaşlar asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kriterleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.

Son dakika haberi... 7 milyon kişinin gözü 2021 asgari ücret zammında. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken vatandaşlar asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kriterleri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Yüzlercesi devrildi! Tarihin en büyük...
Yüzlercesi devrildi! Tarihin en büyük...
Karabağ Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak!
Karabağ Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak!
Sürücüsüz taksi dönemi mi?
Sürücüsüz taksi dönemi mi?
KOBİ'lere dev destek paketi
KOBİ'lere dev destek paketi
Salgın tedbirleri uzatıldı! Esnaf ne bekliyor?
Salgın tedbirleri uzatıldı! Esnaf ne bekliyor?
TOKİ'den ucuz konut müjdesi!
TOKİ'den ucuz konut müjdesi!
Borsada TL rüzgarı esti
Borsada TL rüzgarı esti
500 bin işçiye ikramiye
500 bin işçiye ikramiye
Yapılandırmada büyük fırsat
Yapılandırmada büyük fırsat
Bakan Elvan'dan ekonomide seferberlik mesajı
Bakan Elvan'dan ekonomide seferberlik mesajı
TBMM'de bütçe maratonu
TBMM'de bütçe maratonu
Daha Fazla Video Göster