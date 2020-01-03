Son dakika: 2019 Aralık enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi. TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti.