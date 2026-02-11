CANLI YAYIN
Sofralarda kirli oyun! Ramazan fırsatçılarından market ürünlerine zam yağmuru

Ramazan ayına sayılı günler kala fırsatçılar düğmeye bastı, iftariyeliklerden temel gıdaya kadar birçok ürüne yüzde 80’e varan zam yapıldı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlara karşı milyonlarca liralık cezalar yağdırırken, kırmızı et fiyatları 1.000 TL sınırını aştı, pirinç ve süt ürünleri ise rekora koştu. Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarını ve vatandaşların ne yapması gerektiğini ise A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural ekranlara taşıdı.

