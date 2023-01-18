Site ve apartmanlarda aidat krizi! Bakanlık fahiş fiyata karşı harekete geçti!

Her yıl gelen fahiş zamlardan sonra site aidatları, ev sahipleri ve kiracıların korkulu rüyası haline geldi. Fahiş site aidatlarına karşı kamu denetçileri devreye girecek mi? Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN