Site aidatları kiralarla yarışıyor! Fahiş zam neden yapılıyor?

İstanbul'daki site aidatları son günlerde neredeyse kiralarla yarış oldu. Hatta bazı ilçelerde rakamlar kirayı bile geçti. A haber ekipleri bu konuyu masaya yatırdı. Hem aidat mağdurlarıyla konuştu hem de uzmanlarla. İşte bakın ortaya nasıl bir manzara çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN