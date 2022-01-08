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Site aidatları kiralarla yarışıyor! Fahiş zam neden yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 08.01.2022 15:41
İstanbul'daki site aidatları son günlerde neredeyse kiralarla yarış oldu. Hatta bazı ilçelerde rakamlar kirayı bile geçti. A haber ekipleri bu konuyu masaya yatırdı. Hem aidat mağdurlarıyla konuştu hem de uzmanlarla. İşte bakın ortaya nasıl bir manzara çıktı.
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Site aidatları kiralarla yarışıyor!
Site aidatları kiralarla yarışıyor!
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