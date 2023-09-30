30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Sipariş iptal eden firmalara ceza! Ticaret Bakanlığı bazı firmalara 78,5 milyon TL ceza uyguladı

Sipariş iptal eden firmalara ceza! Ticaret Bakanlığı bazı firmalara 78,5 milyon TL ceza uyguladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2023 12:01
Son dakika haberleri… Ticaret Bakanlığı sipariş iptali yapan firmalara 78,5 TL ceza kesti. Peki tüketicinin hakları neler? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan avukat Zafer İşeri anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sipariş iptal eden firmalara ceza!
Sipariş iptal eden firmalara ceza!
Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor!
Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor!
Asgari ücret mesajı! İşte rakam
Asgari ücret mesajı! İşte rakam
Dış ticaret açığı geriliyor
Dış ticaret açığı geriliyor
Sachs: Türkiye oyuna geri döndü
Sachs: Türkiye oyuna geri döndü
Ekonomi kurmaylarından kritik toplantı
Ekonomi kurmaylarından kritik toplantı
Ek MTV ödeyecek mi?
Ek MTV ödeyecek mi?
Ekonomi kurmaylarından kritik toplantı
Ekonomi kurmaylarından kritik toplantı
Madeni paralar böyle üretiliyor
Madeni paralar böyle üretiliyor
Gram altın için rakam verdi
Gram altın için rakam verdi
Altında yön ne olur?
Altında yön ne olur?
Evlilik kredisi ne kadar?
Evlilik kredisi ne kadar?
Daha Fazla Video Göster