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Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi tam kapasite kışa hazır

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 16:53
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde konuştu. Tesisin yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır girdiğini söyleyen Bakan Bayraktar yeni hedefini açıkladı.
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