08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları SGK'dan milyonlarca çalışana "K" harfi uyarısı! Kimlerin primleri silinebilir?
SGK’dan milyonlarca çalışana K harfi uyarısı! Kimlerin primleri silinebilir?

SGK'dan milyonlarca çalışana "K" harfi uyarısı! Kimlerin primleri silinebilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 11:08
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlar için uyarı yayımladı. Açıklamada "Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir" denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SGK’dan milyonlarca çalışana K harfi uyarısı! Kimlerin primleri silinebilir?
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat!
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat!
SGK’dan milyonlarca çalışana K harfi uyarısı
SGK'dan milyonlarca çalışana "K" harfi uyarısı
Milyonlara yeni maaş hesabı
Milyonlara yeni maaş hesabı
Bin liranın altında elektrik tüketene destek
Bin liranın altında elektrik tüketene destek
Altında rekor üstüne rekor
Altında rekor üstüne rekor
Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?
Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?
Turizmde ulaşım sorunu nasıl çözülecek?
Turizmde ulaşım sorunu nasıl çözülecek?
Şehrin Ekonomisi etkinliği Mardin’de yapıldı!
"Şehrin Ekonomisi" etkinliği Mardin'de yapıldı!
Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu
Maliye vergisiz lüks araçların peşine düştü!
Maliye vergisiz lüks araçların peşine düştü!
500 bin konut için düğmeye basıldı
500 bin konut için düğmeye basıldı
Altından yeni rekor!
Altından yeni rekor!
Daha Fazla Video Göster