02 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Selçuk Bayraktar A Haber'de! TEKNOFEST Karadeniz devam ediyor

Selçuk Bayraktar A Haber'de! TEKNOFEST Karadeniz devam ediyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2022 14:50
TEKNOFEST Karadeniz 4. gününde Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar "Teknolojik kuşatmayı kırdık. Savunma sanayii alanında başarılar sivil alana kaydırılacak." ifadelerini kullanırken, Kızılelma'nın ilk uçuşunun ne zaman yapılacağını açıkladı.
Selçuk Bayraktar A Haber’de!
Selçuk Bayraktar A Haber'de!
Emekli promosyonunda yeni dönem
Emekli promosyonunda yeni dönem
Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?
Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?
Kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı?
Kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı?
Benzin ve motorine indirim yolda
Benzin ve motorine indirim yolda
Rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek
Rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek
Dünya küresel enerji krizinde
Dünya küresel enerji krizinde
İkinci el araç piyasasında düşüş!
İkinci el araç piyasasında düşüş!
Ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak!
Ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak!
Çocukları geri çevirmek yüreğimi parçalıyor
"Çocukları geri çevirmek yüreğimi parçalıyor"
İşte sonbahar müjdeleri
İşte sonbahar müjdeleri
Ankara’da okul servis ücretlerine zam
Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Daha Fazla Video Göster