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Sebze ve meyvede fiyat oyunu! Tarladan tezgaha fiyat nasıl katlanıyor?

A Haber
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Giriş: 22.04.2022 15:35
Rekabet Kurumu'nca 24 Temmuz 2020'de yaş sebze ve meyve sektörüne yönelik sektör incelemesi tamamlandı.Ttüketiciye yansıyan fiyatları etkileyen en önemli etken tedarik süreci. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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