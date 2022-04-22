22 Nisan 2022, Cuma
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Sebze ve meyvede fiyat oyunu! Tarladan tezgaha fiyat nasıl katlanıyor?
Rekabet Kurumu'nca 24 Temmuz 2020'de yaş sebze ve meyve sektörüne yönelik sektör incelemesi tamamlandı.Ttüketiciye yansıyan fiyatları etkileyen en önemli etken tedarik süreci. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.