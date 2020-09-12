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Savunma Sanayii Başkanı müthiş gelişmeyi Twitter'dan duyurdu! Teröristlerin korkulu rüyası olacak

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Giriş: 12.09.2020 11:02
Güncelleme:12.09.2020 11:11
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bomba atış testlerinin sürdüğünü bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanı Demir, twitterdan yaptığı paylaşımda minyatür bombanın atışlı testlerinin sürdüğünü kaydetti. Demir paylaşımına ise, "Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz" notunu düştü.

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