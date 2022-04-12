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Sanayide çarklar dönüyor! Yıllık bazda 13,3 arttı

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Giriş: 12.04.2022 10:26
Sanayi üretim endeksi, şubata aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektöründe yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,9 arttığı görüldü.
Sanayide çarklar dönüyor! Yıllık bazda 13,3 arttı
Sanayide çarklar dönüyor! Yıllık bazda 13,3 arttı
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