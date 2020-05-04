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Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını A Haber'e değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sabah’a özel değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, “Açık verdiğimiz ülkelerle yerel paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda önümüzdeki 1-2 ay içinde kararlı adımlar atacağız. Salgınla mücadelede tarihi bir başarı ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı. Röportajı gerçekleştiren Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayını bağlanarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
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