Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını A Haber'e değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sabah’a özel değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, “Açık verdiğimiz ülkelerle yerel paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda önümüzdeki 1-2 ay içinde kararlı adımlar atacağız. Salgınla mücadelede tarihi bir başarı ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı. Röportajı gerçekleştiren Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayını bağlanarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.