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Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını A Haber'e değerlendirdi

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04.05.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sabah’a özel değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, “Açık verdiğimiz ülkelerle yerel paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda önümüzdeki 1-2 ay içinde kararlı adımlar atacağız. Salgınla mücadelede tarihi bir başarı ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı. Röportajı gerçekleştiren Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayını bağlanarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye yapamaz duvarı yıkıldı! HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: 'TÜRKİYE YAPAMAZ' DUVARI YIKILDI!

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye yapamaz duvarı yıkıldı! |Video SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: 'TÜRKİYE YAPAMAZ' DUVARI YIKILDI! |VİDEO
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