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Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı: İşte faiz-enflasyon teorisinin kaynağı

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Giriş: 01.12.2021 10:30
Son günlerde Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden biri ekonomi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında faizlerin düşeceğinin sinyalinin verirken ekonomide ihracat, istihdam, üretim, yatırım ve büyüme odaklı ekonomi modelinin süreceğinin sinyalini verdi. Başkan Erdoğan seçime kadar enflasyonun ve doların gerileyeceğini söyledi. Sabah yazarı Dilek Güngör’de bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz-enflasyon teorisi Türkiye'deki işadamları, ekonomistler ve vatandaşlar için ilk kez duyulan bir konu değil. Erdoğan, iktidara geldiği günden bu yana fikrinde bir değişiklik olmadı. 'Şimdiye kadar neden uygulamadı?' diye sorabilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.
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