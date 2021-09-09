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Rusya’dan domates, biber ithalatı kararı! İhracat başlayacak

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 13:01
Rusya Türkiye'den domates ve biber ithalatı kısıtlamalarını kaldırdı. Bu gelişme hem çiftçileri hem de ihracatçıları oldukça sevindirdi. Gelişmeleri Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu değerlendirdi.
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