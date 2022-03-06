06 Mart 2022, Pazar
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Rusya Türkiye’den ithalatı artırma kararı aldı! Sektör ne diyor?
Rusya'nın, Türkiye'den sebze meyve ithalatını artırma kararı sektörde pozitif hava yarattı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya'nın bu kararının piyasayı olumlu etkileyeceğini söyledi. Yeni pazarlar bulunması noktasından da uyarılarda bulundu.