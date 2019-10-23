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23.10.2019
Rusya ile Güvenli Bölge anlaşması sonrası döviz kurunda son durum | Dolar TL Euro TL 23 Ekim Çarşamba canlı takip
Türkiye'nin Rusya ile Güvenli Bölge anlaşması piyasalara nasıl yansıdı? 23 Ekim Çarşamba gününe ait en güncel döviz kur fiyatları... Dolar TL ne kadar? Euro TL ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Altın fiyatlarında son durum. Rusya ve ABD ile art arda yapılan anlaşmalar piyasalara nasıl etki edecek? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner canlı yayında yanıtladı.
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