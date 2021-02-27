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Rezervlerin buharlaşması mümkün mü? CHP rezerv çarpıtması ile ne hedefliyor? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 13:00
Güncelleme:27.02.2021 13:43
Son dönemde koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomisini büyütmeyi başardı. Bu dönemde sondaj gemileri ile büyük bir keşfe imza atıldı. Ancak CHP son dönemde gerçek olmayan rakamlarla Enerji Bakanlığı döneminde önemli başarılara imza atmış Hazine ve Maliye ve Bakanlığı döneminde yerli ve milli politikalarla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamış Berat Albayrak’ı hedef aldı. Peki CHP gerçek olmayan rakamlarla neden algı kampanyası yapıyor? Merkez Bankası ne kadar kar etti? CHP 'Berat Albayrak'ı neden hedef alıyor? Tüm bunları A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut değerlendirdi.

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