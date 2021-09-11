11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2021 11:30
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyledi. Peki fiyatlar nasıl düşürülebilir? Aynı ürüne neden farklı fiyatlar uygulanıyor? Raflardaki son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de 2’nci olacak! İlk iniş için tarih belli oldu
Türkiye'de 2'nci olacak! İlk iniş için tarih belli oldu
Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek?
Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek?
Kira davalarında büyük artış!
Kira davalarında büyük artış!
Temmuz ayı işsizlik oranları açıklandı
Temmuz ayı işsizlik oranları açıklandı
Bitcoin yükselecek mi düşecek mi?
Bitcoin yükselecek mi düşecek mi?
Rusya’dan domates, biber ithalatı kararı!
Rusya’dan domates, biber ithalatı kararı!
Rusya yasağı kaldırdı! İhracat başlayacak
Rusya yasağı kaldırdı! İhracat başlayacak
Türkiye jeotermal enerjide Avrupa’da ilk sırada
Türkiye jeotermal enerjide Avrupa'da ilk sırada
Bakan Bilgin’den ekonomide büyüme mesajı
Bakan Bilgin'den ekonomide büyüme mesajı
520 milyonluk dev proje!
520 milyonluk dev proje!
İstanbul Havalimanı’ndan ekonomiye dev katkı!
İstanbul Havalimanı'ndan ekonomiye dev katkı!
Kavcıoğlu’ndan enflasyon açıklaması!
Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!
Daha Fazla Video Göster