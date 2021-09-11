Raflardaki fahiş fiyatlar nasıl düşecek? Raflarda son durum ne?

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyledi. Peki fiyatlar nasıl düşürülebilir? Aynı ürüne neden farklı fiyatlar uygulanıyor? Raflardaki son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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